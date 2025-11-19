Ausblick: Cadeler A-S Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cadeler A-S Registered lädt am 20.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,170 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,940 NOK je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 153,1 Millionen EUR betragen, verglichen mit 947,4 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,689 EUR je Aktie, gegenüber 2,21 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 606,3 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 2,89 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

