Ausblick: Cadeler A-S (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cadeler A-S (spons ADRs) wird am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,149 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cadeler A-S (spons ADRs) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 152,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 174,3 Millionen USD im Vergleich zu 68,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,21 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,61 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD, gegenüber 700,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at