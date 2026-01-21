Ausblick: Cadence Bank Registered legt Quartalsergebnis vor

Cadence Bank Registered lädt am 22.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,789 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 26,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 525,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 714,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,84 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,77 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,97 Milliarden USD, gegenüber 2,95 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at