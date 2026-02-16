Cadence Design Systems Aktie

WKN: 873567 / ISIN: US1273871087

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Cadence Design Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cadence Design Systems stellt am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,36 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cadence Design Systems für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,42 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,06 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,64 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.

Analysen zu Cadence Design Systems Inc.

