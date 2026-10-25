Ausblick: Cadence Design Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cadence Design Systems stellt am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,05 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 95,24 Prozent erhöht. Damals waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,34 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,61 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,15 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,06 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,30 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at