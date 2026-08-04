Cadre Holdings Aktie

Cadre Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWQ8 / ISIN: US12763L1052

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cadre gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cadre öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,220 USD. Das entspräche einer Verringerung von 26,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,300 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 178,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 157,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,14 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 737,3 Millionen USD, gegenüber 610,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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