Cadre Holdings Aktie
WKN DE: A3CWQ8 / ISIN: US12763L1052
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cadre präsentiert Quartalsergebnisse
Cadre wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,284 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 USD erwirtschaftet worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 190,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 22,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 155,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,02 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 759,4 Millionen USD, gegenüber 610,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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