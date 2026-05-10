Cadre Holdings Aktie
WKN DE: A3CWQ8 / ISIN: US12763L1052
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cadre stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cadre gibt am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,072 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cadre ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Cadre im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 155,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,37 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 740,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 610,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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