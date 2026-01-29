Ausblick: CAIXABANK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CAIXABANK wird am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 EUR gegenüber 0,220 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 37,02 Prozent auf 4,11 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte CAIXABANK noch 6,53 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,796 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,760 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 16,21 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 29,15 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at