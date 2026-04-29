Ausblick: CAIXABANK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CAIXABANK wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,202 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CAIXABANK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Minus von 32,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,09 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,10 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,881 EUR, gegenüber 0,790 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 17,20 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,59 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at