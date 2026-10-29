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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: CAIXABANK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CAIXABANK präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,087 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CAIXABANK 0,080 USD je Aktie eingenommen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 27,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,73 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,87 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,345 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 19,43 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 30,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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