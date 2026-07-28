Ausblick: CAIXABANK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CAIXABANK veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,082 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CAIXABANK ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 27,70 Prozent auf 4,80 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte CAIXABANK noch 6,64 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,348 USD im Vergleich zu 0,300 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 19,85 Milliarden USD, gegenüber 30,01 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at