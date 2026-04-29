Ausblick: CAIXABANK stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CAIXABANK wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,079 USD. Dies würde einem Zuwachs von 12,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CAIXABANK 0,070 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 25,31 Prozent auf 4,80 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,343 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,300 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,10 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 30,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at