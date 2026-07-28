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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: CAIXABANK stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CAIXABANK wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass CAIXABANK für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,214 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet.

CAIXABANK soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,20 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 28,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,906 EUR, gegenüber 0,790 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 17,24 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,59 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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