Cal-Maine Foods Aktie
WKN: 907664 / ISIN: US1280302027
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Cal-Maine Foods präsentiert Quartalsergebnisse
Cal-Maine Foods wird am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.05.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,083 USD. Das entspräche einer Verringerung von 98,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,04 USD erwirtschaftet wurden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 563,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 48,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,10 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,40 USD je Aktie, gegenüber 24,95 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,92 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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