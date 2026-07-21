Cal-Maine Foods Aktie

Cal-Maine Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907664 / ISIN: US1280302027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Cal-Maine Foods präsentiert Quartalsergebnisse

Cal-Maine Foods wird am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.05.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,083 USD. Das entspräche einer Verringerung von 98,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,04 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 563,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 48,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,10 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,40 USD je Aktie, gegenüber 24,95 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,92 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cal-Maine Foods Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cal-Maine Foods Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cal-Maine Foods Inc. 77,24 -0,34% Cal-Maine Foods Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen