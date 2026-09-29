Cal-Maine Foods Aktie
WKN: 907664 / ISIN: US1280302027
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29.09.2026 07:01:06
Ausblick: Cal-Maine Foods präsentiert Quartalsergebnisse
Cal-Maine Foods wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,772 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 39,13 Prozent auf 561,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 922,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,612 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,63 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,46 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,91 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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