Cal-Maine Foods Aktie
WKN: 907664 / ISIN: US1280302027
|
06.01.2026 07:01:06
Ausblick: Cal-Maine Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cal-Maine Foods wird am 07.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,95 USD. Dies würde einer Verringerung von 56,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cal-Maine Foods 4,47 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 796,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 16,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 954,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,16 USD, gegenüber 24,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,26 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cal-Maine Foods Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Cal-Maine Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.12.25
|Erste Schätzungen: Cal-Maine Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.09.25
|Ausblick: Cal-Maine Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Cal-Maine Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Cal-Maine Foods Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cal-Maine Foods Inc.
|67,06
|-0,47%