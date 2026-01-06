Cal-Maine Foods Aktie

Cal-Maine Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907664 / ISIN: US1280302027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 07:01:06

Ausblick: Cal-Maine Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cal-Maine Foods wird am 07.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,95 USD. Dies würde einer Verringerung von 56,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cal-Maine Foods 4,47 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 796,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 16,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 954,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,16 USD, gegenüber 24,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,26 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cal-Maine Foods Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Cal-Maine Foods Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cal-Maine Foods Inc. 67,06 -0,47% Cal-Maine Foods Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX kommen kaum vom Fleck -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Dienstag seitwärts. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen