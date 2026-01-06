Ausblick: Cal-Maine Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cal-Maine Foods wird am 07.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,95 USD. Dies würde einer Verringerung von 56,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cal-Maine Foods 4,47 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 796,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 16,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 954,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,16 USD, gegenüber 24,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,26 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at