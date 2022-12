Ausblick: CalAmp legt Quartalsergebnis vor

CalAmp stellt am 20.12.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2022 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,002 USD aus. Im letzten Jahr hatte CalAmp einen Verlust von -0,080 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 75,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,084 USD aus. Im Vorjahr waren 0,080 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 289,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 295,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at