WKN: 692952 / ISIN: US1282461052

13.01.2026 07:01:06

Ausblick: Calavo Growers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Calavo Growers wird am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,370 USD aus. Im letzten Jahr hatte Calavo Growers einen Verlust von -0,010 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 12,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 170,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Calavo Growers für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 148,0 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,060 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 671,8 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 661,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Calavo Growers IncShs

