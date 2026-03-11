Calavo Growers Aktie
Ausblick: Calavo Growers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Calavo Growers äußert sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,215 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 116,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 24,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD im Vergleich zu 1,11 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 552,7 Millionen USD, gegenüber 648,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
