Caledonia Mining Corporation Aktie

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WKN DE: A2DY13 / ISIN: JE00BF0XVB15

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Caledonia Mining präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Caledonia Mining veröffentlicht am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,670 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Caledonia Mining noch 0,450 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 48,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 53,4 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Caledonia Mining für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 79,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,77 USD im Vergleich zu 2,83 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 354,4 Millionen USD, gegenüber 254,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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