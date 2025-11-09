ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Caledonia Mining Corporation Aktie

WKN DE: A2DY13 / ISIN: JE00BF0XVB15

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Caledonia Mining vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Caledonia Mining lädt am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,780 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 550,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Caledonia Mining 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 65,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 46,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Caledonia Mining 44,5 Millionen USD umsetzen können.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 258,9 Millionen USD, gegenüber 173,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

