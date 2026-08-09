Caledonia Mining Corporation Aktie
WKN DE: A2DY13 / ISIN: JE00BF0XVB15
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Caledonia Mining veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Caledonia Mining wird sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,540 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 49,06 Prozent verringert. Damals waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Caledonia Mining nach der Prognose von 1 Analyst 82,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,97 USD, gegenüber 2,83 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 315,1 Millionen USD im Vergleich zu 254,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caledonia Mining Corporation PLC Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Caledonia Mining veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Caledonia Mining präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.03.26
|Ausblick: Caledonia Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Caledonia Mining Corporation PLC Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Caledonia Mining Corporation PLC Registered Shs
|18,10
|6,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.