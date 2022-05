Ausblick: Calfrac Well Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Calfrac Well Services lädt am 03.05.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,208 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Calfrac Well Services noch -0,600 CAD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Calfrac Well Services im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 305,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 26,25 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,358 CAD aus. Im Vorjahr waren -2,210 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,28 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at