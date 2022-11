Ausblick: Calfrac Well Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Calfrac Well Services stellt am 02.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,393 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Calfrac Well Services ein EPS von -0,040 CAD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 43,17 Prozent auf 423,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 295,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,063 CAD im Vergleich zu -2,210 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden CAD, gegenüber 1,00 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at