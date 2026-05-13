Calian Technologies Aktie

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WKN DE: A2AGT0 / ISIN: CA12989J1084

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Calian Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Calian Technologies wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,974 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Calian Technologies 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Calian Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,8 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,78 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 852,9 Millionen CAD, gegenüber 774,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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