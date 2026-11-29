Calian Technologies Aktie
WKN DE: A2AGT0 / ISIN: CA12989J1084
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29.11.2026 07:01:06
Ausblick: Calian Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Calian Technologies wird sich am 30.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,813 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,82 CAD je Aktie erzielt worden.
Calian Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,17 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,78 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 886,0 Millionen CAD, gegenüber 774,1 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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