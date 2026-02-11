Ausblick: Calian Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Calian Technologies wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,911 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Calian Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 204,2 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,36 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,22 CAD je Aktie, gegenüber 1,78 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 849,6 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 774,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at