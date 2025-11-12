Ausblick: CaliberCos A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CaliberCos A wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass CaliberCos A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 60,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,3 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -4,030 USD, gegenüber -17,920 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 17,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at