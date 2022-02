Ausblick: Calibre Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Calibre Mining präsentiert in der am 23.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 CAD gegenüber 0,075 CAD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Calibre Mining in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 112,9 Millionen CAD im Vergleich zu 99,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,222 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,225 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 416,0 Millionen CAD, gegenüber 303,8 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at