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WKN DE: A2QGVC / ISIN: US13057Q3056

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: California Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

California Resources veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,818 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,58 Prozent auf 947,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 906,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,15 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,94 Milliarden USD, gegenüber 3,40 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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