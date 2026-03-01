California Resources Aktie
WKN DE: A2QGVC / ISIN: US13057Q3056
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: California Resources veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
California Resources lässt sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird California Resources die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,511 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll California Resources nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 777,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 926,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,12 USD, gegenüber 4,62 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 3,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,96 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu California Resources Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: California Resources veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: California Resources präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: California Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu California Resources Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|California Resources Corp Registered Shs
|49,80
|2,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.