California Resources Aktie

WKN DE: A2QGVC / ISIN: US13057Q3056

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: California Resources veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

California Resources lässt sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird California Resources die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,511 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll California Resources nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 777,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 926,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,12 USD, gegenüber 4,62 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 3,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,96 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

California Resources Corp Registered Shs 49,80 2,89%

