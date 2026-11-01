Ausblick: California Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

California Resources gibt am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei California Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 967,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte California Resources einen Umsatz von 878,0 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,15 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,72 Milliarden USD, gegenüber 3,40 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net