California Water Service Group Aktie

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WKN: 850556 / ISIN: US1307881029

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: California Water Service Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

California Water Service Group wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,218 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll California Water Service Group in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 210,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 204,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,15 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,09 Milliarden USD, gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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