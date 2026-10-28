Ausblick: California Water Service Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

California Water Service Group lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird California Water Service Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD gegenüber 1,03 USD im Vorjahresquartal.

California Water Service Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 332,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 311,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,15 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,11 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,00 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at