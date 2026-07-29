California Water Service Group Aktie
WKN: 850556 / ISIN: US1307881029
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: California Water Service Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
California Water Service Group lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass California Water Service Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,710 USD je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 283,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 265,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,54 USD im Vergleich zu 2,15 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,10 Milliarden USD, gegenüber 1,00 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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