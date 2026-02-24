California Water Service Group Aktie

California Water Service Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850556 / ISIN: US1307881029

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: California Water Service Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

California Water Service Group wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,359 USD aus. Im letzten Jahr hatte California Water Service Group einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll California Water Service Group mit einem Umsatz von insgesamt 239,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,61 Prozent gesteigert.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,25 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,04 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

