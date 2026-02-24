California Water Service Group Aktie
WKN: 850556 / ISIN: US1307881029
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: California Water Service Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
California Water Service Group wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,359 USD aus. Im letzten Jahr hatte California Water Service Group einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll California Water Service Group mit einem Umsatz von insgesamt 239,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,61 Prozent gesteigert.
Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,25 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,04 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu California Water Service Group
|
07:01
|Ausblick: California Water Service Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: California Water Service Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: California Water Service Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: California Water Service Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu California Water Service Group
Aktien in diesem Artikel
|California Water Service Group
|39,08
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.