Ausblick: Caliway Biopharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Caliway Biopharmaceuticals lädt am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Caliway Biopharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,170 TWD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 TWD je Aktie gewesen.
Caliway Biopharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,0 Millionen TWD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,4 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,420 TWD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,410 TWD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 38,0 Millionen TWD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 44,4 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren.
