Calix Aktie
WKN DE: A1CVEW / ISIN: US13100M5094
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Calix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Calix öffnet am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,376 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 277,5 Millionen USD gegenüber 220,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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