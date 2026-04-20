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WKN DE: A1CVEW / ISIN: US13100M5094

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Calix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Calix öffnet am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,376 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 277,5 Millionen USD gegenüber 220,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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