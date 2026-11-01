Ausblick: Calix zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Calix gibt am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,418 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Calix 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Calix in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 304,2 Millionen USD im Vergleich zu 265,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,260 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,00 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net