Callaway Golf Aktie

Callaway Golf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883644 / ISIN: US1311931042

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Callaway Golf präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Callaway Golf äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,355 USD. Dies würde einem Zuwachs von 222,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Callaway Golf 0,110 USD je Aktie vermeldete.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 45,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 605,6 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,677 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,200 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 2,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,06 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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