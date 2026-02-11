Ausblick: Callaway Golf stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Callaway Golf wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,398 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 95,16 Prozent erhöht. Damals waren -8,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 750,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 18,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Callaway Golf einen Umsatz von 924,4 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,093 USD je Aktie, gegenüber -7,880 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 3,92 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at