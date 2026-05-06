Ausblick: Callaway Golf verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Callaway Golf wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,422 USD aus. Im letzten Jahr hatte Callaway Golf einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 40,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,09 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Callaway Golf für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 651,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,481 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,200 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,06 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at