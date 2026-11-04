Callaway Golf Aktie
WKN: 883644 / ISIN: US1311931042
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Callaway Golf zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Callaway Golf wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,011 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Callaway Golf noch -0,080 USD je Aktie verloren.
10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 428,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 54,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 934,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,744 USD im Vergleich zu -2,200 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,06 Milliarden USD, gegenüber 2,06 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Callaway Golf Co.
|
04.11.26
|Ausblick: Callaway Golf zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Callaway Golf präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Callaway Golf verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Callaway Golf Co.
Aktien in diesem Artikel
|Callaway Golf Co.
|14,73
|0,00%