Ausblick: Callaway Golf zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Callaway Golf wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,011 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Callaway Golf noch -0,080 USD je Aktie verloren.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 428,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 54,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 934,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,744 USD im Vergleich zu -2,200 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,06 Milliarden USD, gegenüber 2,06 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net