Ausblick: Calumet legt Quartalsergebnis vor

Calumet wird sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,333 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Calumet noch -1,870 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,72 Prozent auf 1,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 993,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,077 USD aus. Im Vorjahr waren -0,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 4,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at