Ausblick: Calumet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Calumet lädt am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,397 USD gegenüber -0,470 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,06 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 11,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Calumet einen Umsatz von 949,5 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,355 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,670 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,16 Milliarden USD, gegenüber 4,19 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
