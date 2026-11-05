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WKN DE: A40GBG / ISIN: US1314281049

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Calumet präsentiert Quartalsergebnisse

Calumet veröffentlicht am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Calumet ein EPS von 3,61 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Calumet in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,069 USD, gegenüber -0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 5,09 Milliarden USD im Vergleich zu 4,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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