Ausblick: Calumet Specialty Products Partners LPPartnership Units stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Calumet Specialty Products Partners LPPartnership Units wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Calumet Specialty Products Partners LPPartnership Units für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,018 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 916,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 35,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, gegenüber -2,040 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,69 Milliarden USD generiert wurden.

