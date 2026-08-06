Ausblick: Calumet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Calumet präsentiert in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,067 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,700 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,88 Prozent auf 1,12 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Calumet noch 1,03 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,029 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 4,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at