Calumet Aktie
WKN DE: A40GBG / ISIN: US1314281049
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Calumet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Calumet präsentiert in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,067 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,700 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,88 Prozent auf 1,12 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Calumet noch 1,03 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,029 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 4,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Calumet Inc Registered Shs
|
06.08.26
|Ausblick: Calumet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.26
|Erste Schätzungen: Calumet präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Calumet legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
24.04.26
|Erste Schätzungen: Calumet präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.02.26
|Ausblick: Calumet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Calumet Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Calumet Inc Registered Shs
|39,48
|-5,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.