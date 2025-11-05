Cambi ASA Registered Shs Aktie

Cambi ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNZ9 / ISIN: NO0010078850

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Cambi ASA Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cambi ASA Registered wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,210 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 NOK erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 0,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 277,5 Millionen NOK. Dementsprechend geht der Experte bei Cambi ASA Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 279,0 Millionen NOK aus.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,04 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,940 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,13 Milliarden NOK, gegenüber 1,03 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

